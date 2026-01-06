El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para quienes salgan a realizar actividades matutinas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque la mayor parte del tiempo seguirá siendo despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 10 grados a media tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Este viento ligero contribuirá a que la sensación de frescura se mantenga, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se espera una posibilidad de lluvia escasa. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 40% a partir de las 7 de la tarde, lo que sugiere que podría haber un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el final del día.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:19, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas y nubosidad variable, lo que podría dar lugar a un atardecer menos espectacular que el de las primeras horas del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 7 grados.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente despejado y templado, con un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde y una posibilidad de lluvia escasa por la noche.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 66-68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán favorables durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para quienes decidan salir a disfrutar del día. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 66% y el 68%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, proporcionando un tiempo templado para las actividades al aire libre.

