El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 0 y 2 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta -4 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 3 grados a media mañana. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fría, rondando los 0 grados. El viento, que soplará del norte con velocidades que alcanzarán los 18 km/h, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 y 4 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 5 grados. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 2 grados, lo que sugiere que, aunque el termómetro marque temperaturas más altas, el viento y la nubosidad podrían hacer que se sienta más fresco.

A partir de las 6 de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad aumentará y se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas nocturnas. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 45% hacia el final de la tarde, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 2 grados hacia la noche.

El viento continuará soplando del norte, aunque su intensidad disminuirá, con ráfagas que podrían alcanzar los 11 km/h. Esto, combinado con la nubosidad y la posible lluvia, hará que la sensación térmica se mantenga en niveles bajos, por lo que es aconsejable llevar un abrigo adecuado si se planea salir por la noche.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un inicio despejado y frío, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde-noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas más cálidas, pero se recomienda estar preparado para el cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.