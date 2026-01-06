El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, aunque habrá momentos de despeje, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura máxima alcanzará los 7 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando valores del 79% al final del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día comience sin lluvias, pero hacia la tarde, existe una probabilidad del 85% de que se produzcan precipitaciones, aunque estas serán escasas. La cantidad estimada de lluvia es de 0.1 mm, lo que indica que, si bien puede haber algunas gotas, no se espera un evento de lluvia significativo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja a los habitantes de A Estrada que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo. El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será limitada debido a la cobertura nubosa.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo frío y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras por la tarde y un viento que acentuará la sensación de frío. Es un día ideal para actividades en interiores y para abrigarse bien si se sale al exterior.

Hoy, 6 de enero de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica puede ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

Hoy, 6 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Silleda se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, lo que podría influir en la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.