El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica puede ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 8 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la tarde traerá consigo un ligero descenso, con temperaturas que volverán a caer a 6 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, especialmente en la tarde, alcanzando niveles del 93% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo algunas lluvias dispersas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad en la misma franja horaria, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo, no es muy elevado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con temperaturas frías, alta humedad y un ligero riesgo de lluvias en la tarde. Los residentes deben prepararse para un día fresco, con la posibilidad de llevar abrigo y estar atentos a las condiciones del tiempo a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la bruma y la niebla serán más intensas. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, aunque habrá momentos de despeje, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 2 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.