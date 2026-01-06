El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, siendo más baja por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que puede contribuir a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de lluvias muy ligeras, con un acumulado estimado de 0.5 mm. La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad en las horas de la tarde, aunque no se anticipan eventos severos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el viento se calme, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los momentos más frescos se registrarán por la mañana, con temperaturas que rondarán los 5 grados , mientras que por la tarde se espera un leve aumento, alcanzando hasta 10 grados. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo mayormente nuboso, temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Los habitantes deben prepararse para un día frío, especialmente en las primeras horas, y considerar abrigarse adecuadamente si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la bruma y la niebla serán más intensas. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.

Hoy, 6 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales hacia la tarde, donde se prevén momentos de cielo poco nuboso. Sin embargo, la nubosidad volverá a aumentar hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.