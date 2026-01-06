El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 3 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta -1 grado debido a la presencia de viento.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre 2 y 3 grados, y el viento del norte se mantendrá constante, con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas cercanas a la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 6 grados . Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá más baja, rondando los 3 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 2 grados hacia la noche. El viento seguirá soplando del norte, aunque su intensidad disminuirá, con rachas que podrían bajar a 5 km/h en las horas nocturnas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad en las horas de la tarde, aunque esto no se traduce en un riesgo significativo de precipitaciones. La probabilidad de nieve es mínima, con un 10% de posibilidad en la misma franja horaria, lo que indica que las condiciones no son propicias para la acumulación de nieve en la zona.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica más baja que las temperaturas reales. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado permitirán disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.