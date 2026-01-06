El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero sin llegar a ser incómodo.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados en las horas centrales, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Cangas disfruten de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 72%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, pero sin ser excesivamente húmedo.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y hacia la noche, se espera un incremento en la nubosidad, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en las horas nocturnas, alcanzando un 90% entre las 19:00 y 01:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un ligero chaparrón.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 22 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 7-9 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 45% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría generar cierta inquietud entre los que planean actividades al aire libre. Sin embargo, la mayor parte del día se presentará sin complicaciones meteorológicas significativas.

Los habitantes de Cangas pueden disfrutar de un día mayormente soleado, pero es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche, cuando las condiciones podrían volverse más inestables.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Bueu se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y nubosidad variable.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5 y 7 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para aquellos que salgan a disfrutar de la festividad de Reyes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.