El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado nuboso hacia las 3 de la madrugada, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 6 grados. La brisa del noreste soplará suavemente, con velocidades de hasta 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando picos del 83% hacia las 6 de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. A partir de las 7 de la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h desde el sureste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hacia la noche, existe una probabilidad del 90% de que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche. La cantidad estimada de precipitación es de 0.5 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura mínima se registrará en torno a los 4 grados a primera hora de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 10 grados en la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para el frío y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.