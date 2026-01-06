El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la bruma y la niebla serán más intensas. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.

La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 5 grados , descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando un máximo de 10 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día. Esto generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un acumulado estimado de 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente en la tarde, aunque no se anticipan tormentas. La probabilidad de tormenta es también mínima, con un 45% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será poco probable.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h en las horas más activas del día. Esto proporcionará un ligero alivio a las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frío.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas meteorológicas significativas. Los residentes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de invierno típico, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, siendo más baja por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

Hoy, 6 de enero de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica puede ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 2 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.