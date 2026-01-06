El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Bueu se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y nubosidad variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 79% durante la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Durante la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A pesar de estas rachas, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una posibilidad del 45% de tormentas en el periodo de 19:00 a 01:00. Sin embargo, la precipitación esperada es mínima, con un total acumulado de 0.3 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no debería interferir significativamente con los planes de los residentes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados para disfrutar en Bueu. En resumen, se prevé un día mayormente tranquilo, con algunas nubes en el horizonte, pero sin grandes alteraciones en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero sin llegar a ser incómodo.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.