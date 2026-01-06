El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 9:00 AM, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 9 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 1:00 PM, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que las nubes aumenten progresivamente, alcanzando un estado nuboso hacia las 3:00 PM. La temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 6 grados .

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 7:00 PM. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un pronóstico de 0.3 mm de precipitación a partir de las 11:00 PM. Esto podría coincidir con un aumento en la nubosidad, que se espera que sea mayormente cubierto a partir de las 6:00 PM.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h hacia la noche, con dirección predominante del sur. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas nocturnas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad entre las 7:00 PM y la medianoche, lo que podría indicar un cambio significativo en las condiciones climáticas. Los ciudadanos de Barro deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la combinación de viento y nubosidad podría dar lugar a un tiempo más inestable en las horas venideras.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar preparados para un cambio hacia la tarde y noche, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 2 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.