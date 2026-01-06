El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 66-68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales de la tarde. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o disfrutar de un café en alguna de las terrazas de la localidad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a lo largo del día con ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, con un leve aumento en la posibilidad de chubascos hacia la tarde, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 0.2 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es prácticamente nula durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría indicar la llegada de un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo podría ir cubriéndose gradualmente. A medida que avance la noche, se espera que la temperatura baje a alrededor de 8 grados, con un aumento en la humedad relativa que podría llegar al 75%.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para quienes salgan a realizar actividades matutinas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán favorables durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para quienes decidan salir a disfrutar del día. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 66% y el 68%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 78% al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al amanecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.