El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 3 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 85%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 2 grados a las 8:00 AM. La humedad se mantendrá en niveles similares, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día seco.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 12:00 PM, se espera que el cielo pase de estar despejado a poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 10 grados a las 4:00 PM. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 61% hacia las 3:00 PM, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 2:00 PM, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá nuevamente, pero se mantendrá en torno a los 8 km/h.

En la tarde, la probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad de que se produzcan en el periodo de 7:00 PM a 9:00 PM. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin contratiempos. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 5 grados a las 8:00 PM.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 6:17 PM, el cielo se cubrirá de nubes altas y, posteriormente, se tornará cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 4 grados, y una humedad que se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Ponteareas se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y los 10 grados . Desde las primeras horas del día, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Salceda de Caselas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán bajas, oscilando entre los 1 y 4 grados durante la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.