El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

Hoy, 5 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 9 grados.

A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con la llegada de condiciones más inestables. A partir de las 16:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 1 mm pronosticado, lo que sugiere que, aunque habrá algunas gotas, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas. A partir de la tarde, el viento se suavizará, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% por la mañana y aumentando hasta un 87% en la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente cuando se combine con el viento. A pesar de la alta humedad, el día comenzará con un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre antes de que lleguen las nubes y la posibilidad de lluvia.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un aumento de la nubosidad hacia la tarde. Aunque se prevén algunas lluvias ligeras, no se anticipan condiciones severas. Es un buen momento para aprovechar las horas de sol antes de que el tiempo cambie, y se recomienda llevar un paraguas si se planea estar fuera durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 77% hacia las 9 de la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 7 grados, y una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-70%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.