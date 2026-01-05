El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 7 grados, y una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-70%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 10 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de vientos moderados provenientes del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 14 km/h. Estos vientos, aunque no serán excesivamente fuertes, contribuirán a que la sensación de frío persista, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas lluvias escasas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con valores que no superarán los 0.7 mm. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 30% de posibilidad en las horas de la tarde.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente, ya que la combinación de temperaturas frescas y viento puede resultar incómoda, sobre todo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presentará mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío. La tarde podría traer consigo algunas nubes y la posibilidad de ligeras lluvias, pero en general, se espera un día agradable para los habitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 7 grados , con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

Hoy, 5 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 9 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.