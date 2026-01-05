El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 6 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 5 grados en las primeras horas y un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del norte, que alcanzarán velocidades de hasta 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:16.

No se prevén precipitaciones significativas, con un pronóstico de 0 mm de lluvia durante todo el día. Sin embargo, hay una probabilidad del 90% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde, aunque esto no debería afectar de manera considerable el tiempo general del día. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de tormentas es nula.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. En resumen, el día en Vilaboa se presenta como una jornada fresca y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvias significativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 7 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , con una ligera disminución a 5 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 51% y el 55%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.