El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 6 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. A partir de las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto y muy nuboso. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Las probabilidades de lluvia se elevarán significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas.

La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Además, existe una probabilidad del 95% de tormentas durante el mismo periodo, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas y un ambiente más inestable.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 100% en la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y lluvia.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, alcanzando hasta 23 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría llevar a un ambiente frío y húmedo. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se preparen para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avanza el día, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar la lluvia y el frío que se avecina.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de enero de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 0 y 4 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 1 grado , lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien al salir.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.