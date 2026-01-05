El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 62% en las horas centrales.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 10 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia la noche. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos del noreste, que soplarán con una velocidad de entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más activas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas o lluvias intensas. Se prevé que solo se registren algunas gotas dispersas, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde y al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan y la brisa se sienta más fresca.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, aunque con un ligero aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Los viguenses podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura y la presencia de viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 7 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.