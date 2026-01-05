El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70-86%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un estado poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 9 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h en las horas más activas del día.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad, con posibilidades de lluvias escasas y tormentas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es probable que se presenten chubascos ligeros. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm, aunque la intensidad de la lluvia será baja.

La humedad relativa también aumentará durante la tarde, alcanzando hasta un 91% en su punto máximo, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 5 y 6 grados .

Es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Valga estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas frescas y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.