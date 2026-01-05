El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 10 grados alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 51% y subiendo hasta un 69% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. La combinación de temperaturas frescas y una humedad elevada podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar cambios. A partir de las 2 de la tarde, se prevén intervalos nubosos, y hacia las 3 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 65% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de chubascos dispersos.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 25 km/h, con dirección predominante del norte y noreste. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 26 km/h por la tarde. Esto, combinado con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Tui comenzará despejado, pero se espera un cambio hacia la tarde con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado. Es recomendable llevar un abrigo y un paraguas si se planea salir por la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

