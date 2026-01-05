El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura llegue a los 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con valores de 0% durante la mayor parte del día. Solo se registrarán ligeras posibilidades de lluvia escasa en la tarde, pero sin acumulaciones relevantes.

El viento soplará del norte a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de esto, el viento no será un factor que afecte de manera significativa el confort de los habitantes de Tomiño.

A medida que avance la tarde, se espera que los cielos se mantengan mayormente despejados, aunque podrían aparecer intervalos nubosos hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Los residentes pueden aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni tormentas que interrumpan sus planes.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.