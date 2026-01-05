El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 7 grados a mediodía. Sin embargo, la humedad relativa también se incrementará, llegando a un 65% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A partir de las 11 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas en este tramo.

Por la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 2 de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores cercanos a los 10 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 7 de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la posibilidad de chubascos a partir de las 5 de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir en ese horario.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, por la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

En resumen, el día en Soutomaior comenzará despejado y fresco, pero se tornará más nublado y potencialmente lluvioso hacia la tarde, con temperaturas que varían entre los 3 y 10 grados .

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , con una ligera disminución a 5 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 51% y el 55%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 6 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.