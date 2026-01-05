El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 3 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 9 km/h. Estos vientos, aunque moderados, contribuirán a que la sensación de frío persista.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a condiciones más inestables. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 7 grados , pero la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en este periodo.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 95% en la misma franja horaria, lo que sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma y la niebla que se espera en la tarde, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre 3 y 4 grados . La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto que podría dificultar la observación de las estrellas. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvia.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 1 grado , lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien al salir.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 6 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.