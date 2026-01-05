El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Sanxenxo se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 9 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja, especialmente en las primeras horas. La sensación térmica se mantendrá entre 2 y 9 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir a disfrutar del aire libre.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá despejado, aunque hacia la tarde se prevén intervalos nubosos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la costa. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos por la playa o actividades deportivas, aunque se recomienda tener precaución con el viento, que podría ser más fuerte en las zonas costeras.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:17, momento en el que el cielo podría presentar algunos matices de color debido a la puesta de sol. La noche se prevé tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 4 grados.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados, con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 6 grados, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-68%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados, siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.