El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 14:00 horas, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 10 grados.

A medida que avanza la tarde, a partir de las 15:00 horas, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse, y se espera que a partir de las 16:00 horas se presenten intervalos nubosos, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 55% en este intervalo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda a los transeúntes llevar paraguas o impermeables.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles altos, especialmente en la tarde, con valores que podrían llegar al 90%. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mantenerse cómodo durante el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 13 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. Hacia la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 5 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día comenzará con un tiempo despejado y temperaturas agradables, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La alta humedad y el viento suave añadirán un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes de la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer en torno a los 5 grados y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 10 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.