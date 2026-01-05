El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Aunque el cielo seguirá mayormente despejado, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche, con la posibilidad de que se presenten condiciones de cielo cubierto. Esto podría estar acompañado de lluvias escasas, especialmente en las horas nocturnas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 70%, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde y noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, es posible que se registren algunas gotas. La temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 4 y 6 grados, lo que marcará el cierre de un día que, aunque comenzó soleado, terminará con un ambiente más invernal y húmedo.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio despejado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, pero con precauciones ante el cambio de clima que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.