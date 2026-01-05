El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados a las 6 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que ayudará a mitigar la sensación de frío.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, aunque la mayor parte del día se mantendrá con poca nubosidad. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades hasta las 1 de la tarde. Esto significa que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará. Desde las 1 hasta las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 6 y 10 grados , y se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente con la llegada de nubes más densas.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto hacia la noche. Las condiciones climáticas se tornarán más inestables, y aunque la lluvia será escasa, se prevén tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 86% hacia las 8 de la tarde. En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 77% hacia las 9 de la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 5 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 9 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.