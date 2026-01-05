El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , con una ligera disminución a 5 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 51% y el 55%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia el mediodía, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación comenzará a cambiar. A partir de las 14:00 horas, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, pero se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer hacia las 15:00 horas.

La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias serán escasas, se prevé que puedan presentarse en forma de lloviznas ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.5 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 18:16 horas, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa aumentará, llegando a un 79% al caer la noche, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 6 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.