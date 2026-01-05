El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontevedra se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada luminosa y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% y aumentando hasta un 84% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque esto no implica que se espera lluvia intensa. Las precipitaciones que se podrían registrar son mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.4 mm en las horas de la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h. Durante la mañana, se sentirán rachas más fuertes, especialmente en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el cielo podría presentar intervalos nubosos, no se anticipan condiciones severas ni tormentas eléctricas.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco en las primeras horas del día debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 87% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-68%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

