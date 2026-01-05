El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 2°C, siendo más frescas en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 9°C en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y aumentando hasta un 89% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia a partir de las 13:00 horas, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será tranquila, la tarde podría traer consigo lluvias moderadas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 km/h en la mañana y disminuyendo a 3 km/h por la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un estado de cielo cubierto. Las condiciones meteorológicas sugieren que la tarde será más inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en este periodo.
Es recomendable que los habitantes de Pontecesures se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día. Llevar paraguas y abrigos será esencial, especialmente si se planea salir por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias podría hacer que la tarde sea menos agradable para actividades al aire libre.
En resumen, el día comenzará con un tiempo despejado y fresco, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde con la llegada de nubes y lluvias. Manténganse informados y preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 7 grados , con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la mañana.
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-68%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
El día de hoy, 5 de enero de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70-86%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.
