El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 2°C, siendo más frescas en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 9°C en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y aumentando hasta un 89% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia a partir de las 13:00 horas, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será tranquila, la tarde podría traer consigo lluvias moderadas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 km/h en la mañana y disminuyendo a 3 km/h por la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un estado de cielo cubierto. Las condiciones meteorológicas sugieren que la tarde será más inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en este periodo.

Es recomendable que los habitantes de Pontecesures se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día. Llevar paraguas y abrigos será esencial, especialmente si se planea salir por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias podría hacer que la tarde sea menos agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día comenzará con un tiempo despejado y fresco, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde con la llegada de nubes y lluvias. Manténganse informados y preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 7 grados , con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-68%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70-86%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.