El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 10 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes que irán aumentando gradualmente. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, especialmente en las primeras horas del día. A partir de las 17:00 horas, se prevé un ligero aumento en la posibilidad de lluvia, con una probabilidad del 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con apenas 0.4 mm pronosticados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 3 y 4 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:16 horas, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que sea especialmente fría.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente despejado, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y una baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas serán frescas, y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es un día ideal para actividades al aire libre en las horas de sol, pero se recomienda llevar abrigo para la tarde y la noche.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 14:00 horas, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 10 grados.

