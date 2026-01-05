El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que hacia el mediodía, la temperatura podría llegar a los 8 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, comenzarán a aparecer intervalos nubosos, y hacia la tarde-noche, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 90%, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En las primeras horas del día, la sensación térmica se situará en torno a -1 grado, aumentando ligeramente a medida que la temperatura se eleva, pero manteniéndose fresca durante la mayor parte del día.

A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas también se incrementará, lo que podría generar un ambiente más inestable. Las condiciones de cielo cubierto se intensificarán, y es posible que se produzcan tormentas con lluvia escasa, especialmente en la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 3 grados hacia el final del día.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en las horas críticas. Sin embargo, la posibilidad de nieve se incrementa ligeramente en las horas de la tarde, aunque las condiciones no parecen favorables para su desarrollo.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de una mañana mayormente despejada, pero se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.