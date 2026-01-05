El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 10 grados hacia la tarde. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer intervalos nubosos, lo que podría dar paso a un cielo más cubierto en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 0% de posibilidades, pero se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque inicialmente se prevé que sean escasas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para aquellos que no estén preparados.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 6 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 89% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 5% de posibilidades en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 5 grados . La visibilidad podría verse afectada por la posible lluvia, así que se recomienda a los residentes y visitantes de Poio que tomen precauciones si planean salir. En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-68%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontevedra se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada luminosa y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.