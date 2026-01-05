El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa fresca puede ser un alivio en las horas más cálidas, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

A partir de la tarde, se anticipan intervalos nubosos, aunque sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero hasta la tarde, cuando podría haber un leve aumento en la nubosidad. Sin embargo, no se prevén tormentas ni condiciones climáticas adversas que puedan afectar las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el día soleado, manteniendo en cuenta la alta humedad y el viento ligero que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Con un cielo mayormente despejado y sin lluvias a la vista, es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.