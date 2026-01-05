El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si la temperatura estuviera alrededor de 5 grados. A medida que el día progrese, la sensación térmica se ajustará, alcanzando los 9 grados en la tarde, lo que proporcionará un alivio del frío matutino.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el tiempo, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más ventosas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo despejado que dominará la jornada. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a que el día se sienta más fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:18. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a pasear y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura llegue a los 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.