El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, las condiciones se mantendrán mayormente estables, con un cielo que pasará de despejado a poco nuboso. A partir de las 18:00 horas, se espera que el cielo se cubra parcialmente, pero sin riesgo significativo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 55% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque las posibilidades de tormenta son nulas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que oscilarán entre el 58% y el 87% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y humedad.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 25 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para un ligero cambio en las condiciones climáticas. La combinación de sol, temperaturas agradables y un viento moderado hará de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura llegue a los 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.