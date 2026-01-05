El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados.

A medida que avancen las horas, se prevé un ligero descenso en la temperatura, especialmente hacia la tarde y la noche, donde se espera que las mínimas se sitúen en torno a los 5 grados. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 86% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, predominando del norte y noroeste. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas del día. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 17:00 horas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde podría haber un 70% de probabilidad de chubascos ligeros. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:16 horas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y un ligero riesgo de lluvia en la tarde, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica provocada por el viento.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.