El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta los 3 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente despejadas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera que lleguen a los 9 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría mantenerse en torno a los 7 grados, lo que sugiere que, aunque el día será relativamente cálido para la época, se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas durante la mayor parte del día. Solo se prevén ligeras lluvias a partir de las 4 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 1 y las 7 de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con un total de 1 mm esperado en este periodo. Por lo tanto, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento se irá calmando, aunque se mantendrá una brisa ligera.

En resumen, O Grove disfrutará de un inicio de jornada despejado y fresco, con un aumento gradual de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre por la mañana, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 77% hacia las 9 de la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:05. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 7 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.