El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un leve aumento que podría llevarlas hasta los 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, por la mañana y al inicio de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 y 7 grados, lo que sugiere que será recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, lo que contribuirá a una sensación más templada en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque las posibilidades de lluvia son mínimas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan intervalos nubosos, aunque no se prevé que esto afecte significativamente el tiempo general del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el día en Nigrán se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas desagradables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 62% en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.