El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados alrededor de las 14:00 horas, proporcionando un respiro del frío invernal. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 26 km/h. Este viento, aunque fresco, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas, pero sí podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, aumentando ligeramente en la tarde.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se mantiene en un 75% solo en intervalos específicos. Sin embargo, la posibilidad de lluvia es mínima, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día mayormente soleado y fresco. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , con una ligera disminución a 5 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 51% y el 55%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 62% en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.