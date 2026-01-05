El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moraña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 65-68%.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 8 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad también irá en aumento, alcanzando un 79% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados , pero la sensación de frío se acentuará con la llegada de nubes más densas.

La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente a partir de las 1 de la tarde, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser ligeras pero persistentes. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1 mm en este periodo. Además, la probabilidad de tormenta también se incrementa, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la misma franja horaria.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Hacia la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre 4 y 6 grados . La humedad alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el frío. La noche se presentará tranquila, pero con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 87% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 6 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65-68%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.