El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando hasta un 94% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:16. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mañana y la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, aunque las cantidades previstas son mínimas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en cero durante la mañana y la tarde, con un leve aumento en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde se prevé un 65% de probabilidad de tormenta, aunque esto no se traduce necesariamente en condiciones severas. La tarde podría traer consigo un cielo más nuboso, especialmente hacia el final del día, pero sin expectativas de lluvias significativas.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a la alta humedad y al viento. La jornada promete ser tranquila, con cielos despejados y temperaturas agradables en las horas centrales del día, aunque se sugiere estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 7 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda abrigarse, ya que la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -4 grados en las primeras horas.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 10 grados hacia el mediodía.

