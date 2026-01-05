El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 7 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 15:00 horas.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que se sitúe en torno a los 3 grados. Esto se debe a la presencia de vientos del noreste que, aunque no serán excesivamente fuertes, aportarán una sensación de frescor. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con rachas de hasta 23 km/h en la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde, con velocidades que rondarán los 14 km/h hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán tranquilas y estables.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 18:17 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La sensación térmica también bajará, situándose en torno a los 4 grados.

En resumen, el día en Moaña se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables para la época del año. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día sin lluvias, con un ambiente fresco pero cómodo, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 62% en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.