El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, donde se espera que el cielo se torne poco nuboso a nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 20% en la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente secas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio soleado y despejado, con un gradual aumento de la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, las condiciones generales serán secas. El viento del noreste aportará frescura, y la humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 87% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 77% hacia las 9 de la mañana.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 16 km/h.

