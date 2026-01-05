El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 a 9 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% al final del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 95% de que se presenten intervalos nubosos, aunque sin lluvias relevantes. Esto significa que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan precipitaciones.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 9 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para las horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas descienden.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.