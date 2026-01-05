El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-68%, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es. La humedad relativa también irá en aumento, alcanzando picos del 78% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar cambios, con la aparición de intervalos nubosos. Para la tarde, se prevé que el cielo se cubra parcialmente, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a condiciones más inestables. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera que caigan entre 0.3 y 1 mm de lluvia.

Las condiciones de viento también variarán a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas costeras.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 6 y 8 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. La jornada finalizará con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una tranquila velada invernal en Marín.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Pontevedra se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada luminosa y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 6 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.