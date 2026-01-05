El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 1 grado , lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la llegada de cielos poco nubosos y, posteriormente, cubiertos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas hasta bien entrada la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementará notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% de probabilidad, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos, aunque se prevé que sean de baja intensidad.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 35 km/h en sus rachas más fuertes, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros. La sensación térmica se situará entre -6 y 6 grados a lo largo del día, lo que podría hacer que la gente sienta más frío del que realmente hay. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Lalín se vistan en capas y tomen precauciones ante el viento.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 2 y 4 grados . La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia escasa. La posibilidad de nieve es baja, con un 15% de probabilidad en las horas de la tarde, aunque no se espera acumulación significativa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, lo que podría llevar a una sensación de frío intenso. La jornada finalizará con cielos mayormente nublados y temperaturas que rondarán los 1 grado . Es recomendable que los habitantes de Lalín se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, manteniendo un paraguas a mano y abrigándose adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 6 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.