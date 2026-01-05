El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:05. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 7 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, aunque la mayor parte del día se mantendrá con nubes dispersas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 9 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 8 grados hacia las 4 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, esta probabilidad se incrementa notablemente hasta un 95%, lo que sugiere que se podrían presentar lluvias escasas y tormentas aisladas en la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que no representa un gran impacto, pero es recomendable estar preparados para posibles chubascos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, llevando consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.