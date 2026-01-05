El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento fresco contribuirá a mantener un ambiente dinámico, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%. A pesar de esto, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

Los intervalos nubosos comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se anticipa que estos nublen el cielo de manera significativa. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de A Guarda.

En resumen, el día se perfila como mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura llegue a los 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-04T20:57:12.