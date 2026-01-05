El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de enero

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 78% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día.

A medida que avanza la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, pero sin que esto afecte de manera considerable la claridad del cielo. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables hacia la noche, con la posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir al exterior.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja estar preparado para un ligero descenso de temperatura al caer la noche. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

